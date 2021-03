Secretaria da Saúde dialoga com hospitais particulares sobre ocupação de leitos

01/03/21 - 16:50:01

A Secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, se reuniu virtualmente na manhã desta segunda-feira, 1º, com os diretores dos hospitais Primavera e São Lucas, unidades privadas que estão com a alta ocupação de leitos para pacientes com a Covid-19 nas enfermarias e UTI’s. O diretor de Vigilância em Saúde, Marco Aurélio Góes, e a diretora da Atenção Especializada e Urgências, Maria Lucia Santos, também participaram da reunião.

O diretor de saúde do hospital Primavera, Jonas Rytholz, e o diretor técnico do hospital São Lucas, Jerônimo Gonçalves de Araújo, apresentaram um diagnóstico do número de pessoas internadas que estão infectadas com o novo coronavírus. Os gestores discutiram ainda sobre a capacidade de ampliação do número de leitos para atender a demanda. Nesta segunda-feira, 1, a taxa de ocupação de leitos de enfermaria na rede privada é de 102,4%, já nas UTI’s, a taxa de ocupação é de 79,7%.

“A Secretaria de Saúde faz na sua rotina diária o monitoramento da taxa de ocupação dos leitos hospitalares das redes pública e privada e foi o aumento da demanda dos hospitais particulares nos últimos dias que nos levou a dialogar, neste momento, para entender a dinâmica das unidades privadas, o perfil do paciente e a perspectiva de ampliação de leitos. Eles nos trouxeram um aspecto novo, de pessoas jovens e mulheres grávidas. A partir dessa clínica diferenciada, vamos ampliar a vigilância laboratorial com o envio de um maior número de amostras para o FioCruz, para identificar a linhagem do vírus”, disse a secretária Mércia Feitosa.

