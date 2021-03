SENADOR ALESSANDRO VIEIRA INVESTE NA AGRICULTURA DO ESTADO DE SERGIPE

01/03/21 - 15:48:06

O parlamentar fez a entrega de três tratores para Poço Verde, Carira e Porto da Folha

Na manhã desta segunda-feira (1º), o senador Alessandro Vieira fez a entrega oficial de três tratores e insumos agrícolas (niveladora, plantadeira, grade aradora e reboque pipa) às Associações de Poço Verde, Carira e Porto da Folha, regiões fundamentais para o desenvolvimento da agricultura sergipana. O investimento de aproximadamente de R$ 600 mil é fruto de emendas de bancada do senador Alessandro Vieira. A entrega do maquinário foi realizada na sede do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – Coordenadoria Estadual em Sergipe (DNOCS), e contou com a presença dos deputados estaduais Kitty Lima, Georgeo Passos e Samuel Carvalho.

João Minervino, da Associação Comunitária do Povoado Descoberto, município de Carira, destacou a relevância desse investimento para o produtor rural. “É uma importância muito grande a entrega desses equipamentos para nossa associação, porque vai ajudar o trabalhador rural na sua produtividade nas lavouras. Também vai ajudar os carros pipa para colocar água para os nossos animais. É muito importante esses equipamentos para nossa associação e para nossa comunidade no povoado Descoberto, município de Carira. Agradecemos muito o empenho do senador Alessandro, que foi por meio dele que conseguimos essa emenda, com certeza vai beneficiar Sergipe”.

A solenidade foi acompanhada por Anselmo Rito, presidente municipal do Cidadania de Porto da Folha, que salientou a carência dos produtores rurais sergipanos. “Agradeço ao senador Alessandro pelo empenho. Esse maquinário é de suma importância para a agricultura de Porto da Folha. Tem 40 anos que recebemos promessas de ajuda e incentivo à agricultura e agora com o senador Alessandro finalmente conseguimos realizar”, ressalta.

O Superintendente do DNOCS, Luciano Góes, revelou que o órgão está se reestruturando para atender o homem do campo. “Essa entrega da emenda do senador Alessandro é muito importante, principalmente tendo em vista a pandemia e a dificuldade que o povo está enfrentando. O senador Alessandro está dando uma grande ajuda para os pequenos e médios produtores rurais”.

De acordo com o superintendente, o DNOCS assina um termo de compromisso com os presidentes das associações ou prefeituras, para ceder o maquinário, e anualmente fiscaliza o cumprimento do plano de trabalho. “Essa ideia fantástica do senador Alessandro só tem a ajudar o povo mais humilde da região”, destacou.

Com a parceria foram beneficiadas a Associação Nossa Senhora da Conceição, Povoado Ilha do Ouro, Porto da Folha; Associação Nossa Senhora de Aparecida, Povoado Barragem, Poço Verde; e Associação Comunitária do Povoado Descoberto, Carira.

Para a deputada Kitty Lima, a iniciativa beneficia diretamente os produtores que mais precisam de apoio para garantir o sustento por meio da agricultura familiar. “Os recursos destinados por Alessandro Vieira garantiram a compra desses equipamentos que são essenciais para que os pequenos agricultores desses três municípios possam tirar o sustento de suas famílias e movimentar a economia do nosso estado. É uma cadeia produtiva que beneficia o nosso povo, nosso estado e que comprova o compromisso social do Cidadania, e assim como o senador se colocou à disposição, eu também estou com meu mandato à disposição dos sergipanos, em ouvir suas demandas e buscar soluções viáveis e eficazes”, afirma Kitty.

Já o vereador de Carira, Josymario de Carlito do Foto, ressaltou que o município é o maior produtor de milho do estado e que o maquinário adquirido com as emendas parlamentares de Alessandro Vieira auxiliará substancialmente no trabalho do agricultor carirense.

“Assim como muitos municípios sergipanos, Carira tem como base econômica a agricultura, e em nosso caso a agricultura familiar é bem forte. A gente sabe que os grandes produtores têm insumos necessários para o plantio, diferentemente do pequeno produtor que fica totalmente desassistido. Por isso sabemos da importância dessa doação às associações para que ela seja utilizada na base, com quem de fato mais precisa de auxílio para o plantio”, frisou Josymario.

Fonte e foto assessoria