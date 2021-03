25 anos sem os Mamonas Assassinas, veja aqui alguns dos seus hits que fizeram sucesso!!!

No dia 02 de março de 1996 o avião que levava a banda Mamonas Assassinas bateu na Serra da Cantareira deixando todos os que estavam na aeronave mortos.

Na manhã daquele dia os brasileiros acordavam mais triste com as mortes desses integrantes que estavam no auge de seu sucesso.

Dentre os mortos estavam Dinho (vocalista), Samuel Reoli (baixo), Júlio Rasec (teclado), Sérgio Reoli (bateria) e Bento Hinoto (guitarra).

Vinte e cinco anos após a morte deles, relembre alguns hits que foram sucesso dos anos 90, são eles: “Jumento Clandestino”, “Uma arlinda mulher”, “1406”, “Chopis Centis”, “Robocop Gay”, “Vira-Vira”, “Pelados em Santos”, entre outros.

Na era do cancelamento digital, se essas músicas tivessem sido lançadas hoje, os Mamonas seriam cancelados???? Essa pergunta é uma das discussões levantadas pelo legado dos Mamonas.

Fonte/Foto: globo.com