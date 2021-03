Até quando a Prefeitura de Lourdes vai adiar a convocação dos professores aprovados no concurso?, questiona grupo

02/03/21 - 16:07:07

Aprovados no concurso de Nossa Senhora de Lourdes e que foi homologado no dia 16 de Abril de 2020, estão questionando o porquê da demora dessas convocações.

Eles dizem que após quase dois meses transcorridos após a publicação do resultado final do Concurso do Município de Nossa Senhora de Lourdes, o referido concurso, enfim, foi homologado em 16 de abril de 2020, por meio do Decreto Municipal 38/2020. Contudo, durante todo ano de 2020, nenhuma convocação foi realizada pela gestão anterior, ficando a cargo da nova gestão municipal efetua-la, o que vem ocorrendo a passos curtos.

Veja o desabafo desses professores

Recentemente, precisamente em 01 de fevereiro do corrente ano, a Prefeitura lançou uma nota, publicada na conta do instagram, informando sobre o inicio das convocações, após quase um ano do referido concurso ter sido homologado, no entanto, nenhum cronograma sobre estas fora divulgado.

O que chama atenção é que durante o ano de 2020, conforme aponta o portal da transparência do município, em setembro de 2020, 12 professores pedagogos que eram contratados pelo município antes da homologação do concurso, foram chamados para assumir seus postos, mesmo após terem tido seus contratos suspensos mediante ao que diz o artigo 3º do Decreto Municipal nº 42/2020 de 06 de maio de 2020, vale ressaltar que no edital do concurso para provimento efetivo de cargo publico foram ofertados apenas 03 vagas para Pedagogos, falamos aqui em especifico a função de pedagogo porque essa função apresenta um quantitativo maior de contratações.

Em uma busca rápida na aba de recursos humanos do portal do município em Janeiro de 2021, encontramos Professores contratados em outras áreas também, ocupando ainda estes postos, enquanto os aprovados e excedentes seguem buscando por meio de denuncias ao Ministério Publico e até mesmo, com ações judiciais independentes o direito a nomeação.

As aulas das escolas do município estão previstas para iniciarem na primeira semana do mês de abril, enquanto isso, sem a nomeação dos professores aprovados para que estes possam começar a exercer as funções pedagógicas de preparação para o exercício da atividade docente, seguem a toque de caixa.

“Até quando excelentíssimo senhor Prefeito?”,questiona grupo de aprovados.