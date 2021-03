Hospital e Maternidade Santa Isabel recebe novos residentes

02/03/21 - 05:01:39

Na manhã desta segunda-feira, 1º, o Hospital e Maternidade Santa Isabel realizou uma cerimônia para receber os sete residentes selecionados para os programas de Ginecologia e Obstetrícia (GO) e de Pediatria. Dos sete, quatro foram selecionados para a GO e três para a Pediatria.

A abertura da cerimônia foi realizada pela coordenadora da COREME/Residência Médica, a médica Débora Leite, que junto com as preceptoras dos dois programas aproveitaram a ocasião para apresentar como serão os três anos de residência na instituição, os deveres e responsabilidades que cada aluno deverá ter durante o estágio.

“Hoje é um dia de alegria de estarmos acolhendo esses residentes, mas também é o dia de fazermos um pacto de convivência. Eles vão ficar aqui durante três anos nos dois cursos, tanto na Pediatria quanto na Ginecologia e Obstetrìcia. Queremos que nossos residentes, ao longo desses três anos, ganhem autonomia. Sempre compartilhando responsabilidades com o preceptor”, enfatiza a coordenadora da COREME/Residência Médica.

O Serviço de Controle e Infecção Hospitalar (SCIH), o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e o Serviço de Inteligência do Trabalho (SESMT), onde os residentes entenderam como a retirada de acessórios, a higienização correta das mãos, a atenção aos pacientes, a utilização de EPIs e o descarte correto dos materiais hospitalares podem assegurar a saúde tanto dos profissionais quanto dos pacientes. Além dos cuidados, os residentes foram orientados como proceder caso ocorra uma contaminação por corte ou por contato de secreção do paciente.

POR ASCOM/HMSI