JFSE RETOMA ATENDIMENTO PRESENCIAL E POR TELEFONE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

02/03/21 - 14:34:11

Desde a última segunda-feira, 1º de março, a Justiça Federal em Sergipe (JFSE) voltou a disponibilizar aos cidadãos o atendimento presencial e por via telefônica, nos seus respectivos locais de funcionamento, no período de 8h às 12h, de segunda a sexta-feira, em dias de expediente regular. Oferecem atendimento presencial as unidades judiciárias (Varas e Turma Recursal), bem como a Seção de Atendimento e Protocolo, de acordo com a Portaria n. 12/2021.

Apenas terão acesso ao protocolo das unidades internas, com a finalidade de atendimento presencial, até dois usuários externos, de forma simultânea, mediante prévio contato telefônico da recepção geral do prédio com a respectiva unidade, no caso daquelas instaladas no edifício-sede.

Além do presencial, será mantido o atendimento remoto ao cidadão, através dos canais de atendimento (e-mail e contato telefônico) disponíveis no site da JFSE.

Justiça Federal em Sergipe