Joaquim da Janelinha preside reunião com secretária da Educação de Aracaju

02/03/21 - 06:38:58

Mediante reunião por videoconferência no último dia 22, da ‘Comissão de Educação, Cultura e Esportes’, sob a presidência do vereador Joaquim da Janelinha (PROS), secretariado pelo vereador Binho (PMN) e membros presentes, os vereadores pastor Diego (PP), profª Ângela Melo (PT), e Sávio Neto de Vardo (PSC), foram apresentados requerimentos para debater o Decreto Municipal nº 6.316/2020, que estabelece o retorno das aulas nas unidades públicas de ensino no dia 22 de março/2021, portanto, a reunião com a comissão, desta última segunda-feira, 1º de março, contou com a participação da secretária municipal da Educação de Aracaju, Maria Cecília Leite.

A secretária afirmou em reunião, que está sendo estudado e discutido os protocolos e arquitetado com base em números, quantitativos, para um retorno de aulas presenciais assegurado. Ela disse ainda que eles têm mais algumas semanas para deixar tudo organizado, e que ela confia na capacitação das análise das autoridades competentes que ficarão acompanhando o desenrolar da pandemia, na torcida que o índice apenas baixe.

“Já temos em mãos uma relação de EPI´s para 74 escolas municipais, entre pulverizador de pressão, álcool em gel e líquido, borrifadores, máscaras e luvas descartáveis, termômetros digitais; entre tantos outros, para garantir o ano letivo. Já a definição do quantitativo de alunos por escola e salas de aula, é o que ainda será definido. Se 30 ou 50% da capacitação, isso irá depender da estrutura física da escola, por exemplo”, pontuou a secretária que ainda complementou.

“Agendamos mais reuniões com o Comitê Estadual da Educação e com o Sindicato dos Profissionais do Ensino do Município de Aracaju, para tratarmos sobre a evolução da pandemia e as medidas a serem tratadas”.

Preocupações sobre como acontecerá o rodízio das aulas; revezamento no momento da merenda escolar; rede wi-fi se capacitada para o quantitativo de alunos; e como funcionará os ônibus escolares com base em precauções de higiene; foram pontos levantados pelos presentes. Além da comissão e da secretária, a reunião também contou com a participação da vereadora Linda Brasil (PSOL), que também deu a sua contribuição sobre toda preocupação acima explanada.

O presidente da comissão, Joaquim, agradeceu a disponibilidade da secretária por ter os atendido e ter deixado muito claro a preparação de todos os envolvidos para que aconteça ou não de forma coesa o retorno das aulas presenciais das escolas municipais.

“Como gestor, sei que não é fácil, mas ficou bem claro, e, por consequência, para alívio de todos nós, o preparo dos envolvidos. Isso é de grande importância, sentirmos essa extrema preocupação e preparo”, finalizou o vereador informando que já está agendado para a próxima segunda-feira, 8, reunião com o senhor Adelmo Meneses, representante do Sindicato dos Profissionais do Ensino do Município de Aracaju, que farão relatos sobre as dificuldades da classe perante à pandemia.

Por Monique Costa