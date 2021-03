Procurada desde 2017, mulher é presa por tráfico de drogas em Aracaju

02/03/21 - 09:15:41

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com base em denúncias anônimas, prenderam nesta terça-feira (02) Liliane Souza Lima, 27 anos.

Ela é investigada por participação em uma associação criminosa de tráfico de drogas no bairro Atalaia.

De acordo com as investigações, Liliane era considerada foragida da Justiça, já que estava sendo procurada desde 2017. Ela atuava no grupo criminoso que promovia a venda de entorpecentes na localidade conhecida como “Vila do Cemitério”, localizada no bairro Atalaia, na Zona Sul da capital.

A investigada já tinha sido alvo de uma operação do Cope que teve como objetivo coibir as ações do grupo criminoso do qual Liliane fazia parte. Na época, diversos suspeitos foram presos, mas ela não foi encontrada, sendo detida nesta terça-feira, 2 de março.

A Polícia Civil reitera a importância da contribuição da população para a elucidação de crimes e prisão de suspeitos de ações criminosas. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.