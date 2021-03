“Ou garantimos vacina e medidas restritivas ou teremos um março ainda mais triste”, alerta vereadora

02/03/21 - 13:26:24

Na sessão legislativa desta terça-feira, 02/03, a vereadora Professora Ângela Melo (PT) alertou para a necessidade de ampliação das vacinas e medidas mais restritivas em Aracaju e Sergipe, considerando a gravidade da pandemia.

Em seu discurso, a parlamentar petista fez a leitura de um trecho da Nota Pública divulgada pelo Sindicato dos Médicos de Sergipe, que criticou a “lentidão, morosidade e letargia” da vacinação no estado e na capital sergipana.

“Sabendo do aumento do número de casos graves em nosso Estado e que cada dia e cada pessoa vacinada é importante no combate à pandemia, podendo significar menos pessoas com evolução grave da doença e óbitos; solicitamos de forma veemente ao Governador e ao Prefeito da nossa Capital, que ampliem o número de postos de vacinação , ampliem o número de equipes vacinação , ampliem o horário de vacinação, usando estratégias bem sucedidas em nosso país”, destaca a Nota do SINDIMED.

Durante a sessão, Professora Ângela Melo ressaltou ainda a recomendação feita pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Sergipe e Ministério Público do Trabalho ao Governo de Sergipe sobre a urgência de medidas de restrição da circulação.

Em documento enviado ao governador Belivaldo Chagas, esses três órgãos propuseram: adoção de toque de recolher; suspensão de eventos e reuniões de qualquer natureza que favoreçam aglomerações, em especial eventos públicos e privados; suspensão, nos finais de semana, de atividades presenciais não-essenciais de comércio e prestação de serviços; e suspensão de atividades em casas de espetáculos.

“Além da necessidade de mais vacinação, o que o MP, MPF e MPT estão nos dizendo é: ou adotamos medidas mais restritivas ou teremos um março muito mais triste do que os meses anteriores”, frisou a vereadora.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Vereadora Professora Ângela Melo (PT/Aracaju)