Picanha Cheese Salada é a nova estrela do Méqui: o sanduíche é a nova aposta

02/03/21 - 11:04:24

Hambúrguer de picanha, deliciosas fatias de queijo cheddar e queijo emental derretidas, o exclusivo molho picanha e a crocante cebola empanada do Méqui. Essa é a combinação que vai garantir uma explosão de sabor a cada mordida no novo Picanha Cheese Salada. O sanduíche é a nova aposta da rede para conquistar ainda mais os fãs da marca e da Linha Picanha, que já conta com sucessos como Picanha Clubhouse e Picanha Cheddar Bacon.

O Picanha Cheese Salada apresenta um sabor adorado pelos brasileiros, com ingredientes cuidadosamente selecionados e de alta qualidade, que fazem do Méqui uma referência em seu segmento. “Essa aposta na deliciosa combinação do hambúrguer de picanha com a cremosidade do queijo e o frescor da salada garante uma releitura surpreendente do querido cheese salada. Uma criação no melhor estilo Méqui, feito com os melhores ingredientes”, explica João Branco.

Investir em sabores valorizados pelos brasileiros é uma parte importante da criação de novos produtos no Méqui, que reforça a proximidade da marca com seus clientes. Em 2018, a rede passou a apostar na carne de picanha, uma das mais apreciadas no país, com o lançamento do McPicanha e do Duplo Picanha. “Investimos em pesquisa para conseguir traduzir os desejos das pessoas. Percebemos que a picanha poderia ser um ingrediente poderoso para surpreender os consumidores que valorizam as composições mais premium. Foi uma decisão assertiva, que resultou na criação de sanduíches indulgentes, com sabores únicos e que tiveram ótima resposta do público”, destaca o CMO.

Para criar o Picanha Cheese Salada, mais de cinco fornecedores diferentes foram envolvidos para garantir a máxima qualidade, a segurança do alimento e o alto padrão de exigência do McDonald’s. Mas quem realmente faz toda a diferença na hora do lançamento é o consumidor. Para chegar ao novo sanduíche da linha Picanha, foi realizada uma ampla pesquisa com mais de 400 clientes e 10 combinações potenciais.

O lançamento já está disponível em todos os restaurantes do Brasil. Para ficar sempre por dentro das novidades e campanhas, acesse: https://www.mcdonalds.com.br.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui quase 2.300 restaurantes, entre unidades próprias e de seus subfranqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários (dados de 31/3/2020). A empresa também mantém um sólido compromisso com o desenvolvimento das comunidades nas quais está presente e com a geração de primeiro emprego formal para jovens, além de utilizar sua escala para impactar de maneira positiva o meio-ambiente. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site: www.arcosdorados.com

Fonte e foto assessoria