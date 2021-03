Politizando até com a vida

02/03/21 - 00:27:09

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Há um empenho real de um grande número de pessoas em todo o Estado, inclusive políticos e diversas outras autoridades, que solicita do Governo ação para conter o avanço da Pandemia, hoje bem visível em todo o Brasil. Ainda bem que se assiste a essa preocupação em um momento de mutações do vírus, da velocidade de transmissão, mesmo com a vacina batendo à porta. Parte significativa da população começa a revelar medo (e até pânico), porque está sentido que cada um pode ser o próximo. A situação que o Brasil passa agora é culpa de uma grande maioria que não acreditou na multiplicação do mal.

Todos estão lamentando o que assiste nos Estados próximos – Sergipe não está no vermelho – e que se não houver cuidado podem ultrapassar barreiras. Mas todo esse excesso vem das campanhas eleitoras, seguidas dos festejos de final de ano e de abusos no período de carnaval. Alguns que participaram e/ou comandaram esses festejos, com aglomerações, excesso de bebidas e mergulhando em festas particulares nas casas de praia, agora estão solicitando até o lockdown, mesmo que, de alguma forma, tenham colaborado para esse crescimento da pandemia. Será declaração de mea culpa?

Isso cheira a hipocrisia, quando há alguns meses antes participavam de aglomerações e incentivavam o povo a cair na gandaia. Inconsequente, esse povo saía às ruas e se aproximavam como se nada tivesse acontecendo, pondo em risco a vida de tantos que já se foram. De alguma forma, quem incentivou para tantas perdas de vidas, naturalmente deveriam ter alguma responsabilidade sobre isso. Mas, não houve nada alem de choros e velas sem sequer merecer velório e ser visto pela família. Se toda essa ação e reação fosse adotada antes, o caos ainda não havia batido à porta e talvez a estúpida ação dos inconsequentes sequer fosse sentida.

Na próxima quinta-feira o governador Belivaldo Chagas antecipa mais uma reunião do Conselho Técnico Científico para avaliar a situação no Estado, com dados retirados do “carnaval que passou, meu amor”. Pode ou não adotar algumas medidas restritivas, para amenizar até um certo pavor que se sente no comportamento de algumas pessoas que, também no carnaval, sequer cumpriram o decreto que suspendia o Ponto Facultativo, para liberar geral e viajar para curtir casas de praias, fazendas e resorts. Nada contra, mas quem utilizou desse expediente, não pode estar reclamando da atual situação, porque nela estão as digitais dos carnavalescos.

Além de proteger os que ousaram cair no samba, a maior preocupação é conseguir a vacina para toda a população e imunizar quem trouxe o vírus e aqueles que há quase um ano respeitam o isolamento, em que alguns foram vítimas dos excessos cometidos por muitos que ainda não acreditam na doença. É preciso que isso promova uma conscientização daqueles que ignoraram o vírus, se expuseram em aglomerações e várias badalações, trouxeram a doença para um grande número de pessoas que se protegeram, mas foram infectados por quem não tem consciência das suas responsabilidades e, sem remorso, podem matar alguns que só querem viver mais um pouco.

Então quinta-feira será exposta uma nova fotografia de como ficará um Estado que tem muitos bem intencionados, mas uma boa poção de politizadores de questões sérias.

Posição de prefeitos

Durante a presença de prefeitos em Brasília, nas reuniões em gabinetes, os prefeitos deixaram claro que são simpáticos à candidatura de Ulices Andrade ou Fábio Mitidieri ao Governo, por indicação do governador Belivaldo Chagas.

*** Também gostam do senador Rogério Carvalho (PT) pelo seu estilo e atuação no Senado.

*** A maioria acha que Edvaldo Nogueira deve terminar o seu mandato e reconhecem que ele é bom prefeito.

Luciano à reeleição

O presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo (PSDB), diz que é candidato à reeleição. Deixa claro, entretanto, vai ouvir o grupo e pode tomar posição que seja melhor para a Base Aliada.

*** Defende que a chapa majoritária seja lançada em setembro, “e não deixar para março ou abril do próximo ano”.

*** Acha que Belivaldo Chagas comandará o processo sucessório da base aliada, ouvindo nomes como o de Jackson Barreto, Edvaldo Nogueira e outros.

Vacinação e emergência

Atenção – O senador Alessandro Vieira foi diagnosticado ontem à noite com o novo coronavirus. Ele apresenta sintomas leves, está isolado e cumpre os protocolos de segurança contra a Covid-19.

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) disse ontem que Está trabalhando pela aceleração do processo de vacinação e pela retomada do auxílio emergencial.

*** – As conversas sobre política seguem naturalmente, mas a prioridade agora é cuidar da pandemia, disse Alessandro.

*** Alessandro Vieira evita falar sobre candidatura sua a Governo em 2022, mas seus aliados não escondem isso e admitem que ele é o nome do cidadania.

Almoço nas sextas

Sexta-feira passada, almoçaram no restaurante Ferreiro, no Riomar, o grupo político que se reúne todo final de semana para conversar de tudo um pouco.

*** Na sexta-feira estavam lá Edvan Amorim, Adierson Monteiro, Zezinho Guimarães, Waltinho e Marco Pinheiro.

*** Conversaram política com descontração, como fazer sempre todos os finais de semana, quando se reúnem.

Cacho ao Senado

O advogado Emanuel Cacho avisou que seria candidato ao Senado pelo PSDB e que estará expondo a sua disposição de por o seu nome para esquentar a política.

*** Cacho admitiu disse que está muito fria a questão de candidaturas ao Senado e vai começar a trabalhar o seu nome junto ao eleitorado.

*** Disse que por enquanto só sabe da provável candidatura de Valdevan Noventa pelo PL como um nome ao Senado. Agora colocará o seu.

Fechado com Eduardo

Emanuel Cacho disse, ainda, que seu nome está fechado dentro do PSDB e não haverá mais recuo. Acrescentou que o presidente regional do partido, Eduardo Amorim, será candidato a deputado federal.

*** Segundo Cacho, o Governo ficou pequeno para acomodar tanta gente que deseja disputar mandatos majoritários.

Machado e Cacho

Ontem o presidente do DEM, José Carlos Machado, conversou com o advogado Emanuel Cacho (PSDB) e pediu que ele retornasse ao DEM, partido no qual sempre militou.

*** O convite mexeu muito com Cacho, que chegou a confidenciar: “gostaria muito de ser candidato a senador com o apoio da senadora Maria do Carmo Alves (DEM)”.

*** Sinal de que pode trocar de legenda…

Já pôs na banguela

Um prefeito do interior se mostra animado com a possibilidade do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) ser candidato a governador de Sergipe, por indicação do bloco.

*** E Rogério? – Perguntou um outro prefeito: Resposta: “esse será candidato de qualquer jeito”, e continuou: “ele já entrou na banguela”.

Não muda de sigla

O governador Jackson Barreto (MDB) vai aguardar até setembro para tratar sobre mudança de partido. Por enquanto permanece no MDB e não acena para outra sigla.

*** Jackson Barreto vai aguardar a nova legislação, que ameaça sair até setembro.

Tudo pelo Distritão

Em Brasília, segundo percebeu o deputado federal Fábio Reis, há uma movimentação grande para a implantação do Distritão, porque consideram o modelo mais democrático na disputa eleitoral.

*** No Distritão elege-se quem tiver mais voto e sem aproveitamento das sobras…

*** Na avaliação de alguns parlamentares, se for mantida a legislação de 2020, a renovação na Câmara Federal será acima de 50%.

Julgamento em Capela

A Justiça Eleitoral de Capela julga, dia 16 de março, processos contra a prefeita Silvany Mamlak, que pede sua cassação em razão de compra de votos no município, durante a eleição.

*** Houve até prisão em flagrante de um secretário municipal

Nossa! Foi azar

Quê Azar hein? Caminhão do CajuCap pegou fogo em via pública Bombeiros foram acionados na tarde de ontem.

*** Aconteceu na cidade de Siriri, conta Jailton Santana.

Uma boa conversa

Segundo o Estadão – Com exceção dos Estados do Sudeste, do Amapá, Sergipe, Alagoas e Paraíba, todos os demais estão em vermelho.

Cenário de guerra – Especialistas alertam: Brasil viverá ‘cenário de guerra’ em duas semanas, se nada for feito contra a Covid.

De Chriss – O cúmulo do absurdo é votar no PT e querer ser fiscal de honestidade do governo Bolsonaro.

Refista Fórum – Twitter vai derrubar conta de reincidentes na divulgação de notícias falsas sobre a Covid.

Jornal da Cidade – Pai denuncia que filho sofre discriminação em Instituto Federa na Bahia, por ser branco, de direita e conservador.

Francisco Castro – O Bolsonaro aumenta os preços dos combustíveis mais uma vez. Em 2021, gasolina: 41,3% e diesel: 34,1%.

Metrópole – A sequência de reajustes sobre os preços dos combustíveis tem incomodado sobretudo os caminhoneiros e o presidente da República

Roberto Freire – Bolsonaro é agente de destruição. Um presidente funesto. “Prioridade parece ser criar confrontos, dizem governadores em resposta a críticas de Bolsonaro.”