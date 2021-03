RP apreende cocaína e maconha e prende suspeitos de tráfico em Socorro

02/03/21 - 10:35:29

Policiais do Batalhão de Radiopatrulha, efetuaram nesta segunda-feira, 1º, as prisões de Vanilson Ferreira dos Santos, 23 anos, e de Gabriel Augusto dos Santos, 21 anos, e apreendeu 1.050 quilo de maconha, meio quilo de cocaína, a quantia de R$ 1.138,65 e uma balança de precisão no Conjunto Albano Franco, no município de Nossa Senhora do Socorro.

Após acionamento realizado pelo Centro Integrado em Operações de Segurança Pública, que informou ter recebido denúncias sobre um intenso tráfico de drogas no Conjunto Albano Franco, militares do BPRp deslocaram-se com brevidade ao local informado.

Ao chegarem no local informado, os radiopatrulheiros foram informados por populares que os suspeitos de estarem com os entorpecentes tinham saído em veículo Ford Fiesta de placa NVI-2613.

Uma varredura policial foi feita na região e o veículo, com os suspeitos, foi avistado e abordado.

Com os suspeitos, posteriormente identificados como de Vanilson Ferreira dos Santos, 23 anos, e de Gabriel Augusto dos Santos, 21 anos, os militares encontraram 1.050 quilo de maconha, meio quilo de cocaína, a quantia de R$ 1.138,65 (mil cento e trinta e oito reais e sessenta cinco centavos) e uma balança de precisão.

O caso foi encaminhado e apresentado na Central de Flagrantes por meio de Relatório de Ocorrência Policial.

Fonte e foto assessoria da Batalhão de Radiopatrulha