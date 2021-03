SES registra 592 novos casos de Covid-19 e mais oito óbitos

02/03/21 - 05:07:24

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta segunda-feira, 1º, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 592 casos e oito mortes que estavam em investigação e foram confirmadas. Em Sergipe, 152.003 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.969 morreram. Até o momento, 142.095 pacientes foram curados.

As oito mortes foram: um homem, 73 anos de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 73 anos, de Japaratuba, com pneumonia crônica; um homem, 81 anos, de Boquim, sem comorbidade; uma mulher, 89 anos, de Indiaroba, sem comorbidade; um homem, 75 anos, de Salgado, com diabetes; um homem, 59 anos, Tomar do Geru, com hipertensão e neoplasia; uma mulher, 39 anos, de Aracaju, com hipertensão, diabetes e obesidade; uma mulher, 68 anos, de Maruim, com hipertensão, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, obesidade e cardiopatia.

Foram realizados 319.231 exames e 167.228 foram negativados. Estão internados 435 pacientes, sendo que no serviço público são 97 em leitos e UTI (adulto), um na UTI neonatal/ pediatria e 95 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 193. Já nos leitos do serviço privado estão internados 105 pessoas na UTI adulta, dois na UTI neonatal/ pediatria e 135 em leitos clínicos, totalizando 242. São investigados mais 14 óbitos. Ainda aguardam resultados 893 exames coletados.

Vacinação

A Secretaria já distribuiu o total de 54.898 mil doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 45.836. Referente à segunda dose, foram distribuídas 28.258, sendo aplicadas 24.909 doses.