SOCORRO INICIA VACINAÇÃO CONTRA CORONAVÍRUS EM IDOSOS COM 80 A 89 ANOS

02/03/21 - 16:27:45

Em um momento difícil como a pandemia do novo Coronavírus, o momento mais esperado é a vacina. Por isso, nesta terça-feira, 02, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), deu continuidade à campanha de vacinação contra o coronavírus. Desta vez, o atendimento aconteceu em 12 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e abrangeu a faixa etária entre 80 e 89 anos, seguindo as diretrizes e o cronograma do Governo do Estado e do Ministério da Saúde.

O brilho nos olhos e a felicidade ficaram evidentes no rosto de Jumelice Ramos, com 81 anos muito bem vividos. Ela disse que ficou muito feliz e grata por saber que, em breve, quando todos estiverem vacinados, ela poderá voltar a fazer suas atividades e ficar tranquila.

Fátima Almeida, filha de Jumelice, ficou muito grata e feliz por ver a mãe sendo vacinada, sabendo que a mãe é uma pessoa muito ativa. “Ela estava muito ansiosa e finalmente chegou a vez dela, então fico muito feliz e grata por isso”, disse.

Segundo Enock Ribeiro, secretário de Saúde, o atendimento continuará durante a semana nas 14 unidades, no horário da manhã, das 8h às 12h. Enock também indicou que no próximo sábado, 06, haverá atendimento no mesmo horário.

O secretário informou ainda que, mesmo com o atendimento da nova fase de vacinação, atendendo os idosos com idade entre 80 e 89, a vacinação dos trabalhadores da saúde e dos idosos acima de 90 anos continuará acontecendo de forma paralela, assim como indicado no cronograma do Governo do Estado, até alcançar 100% do público alvo.