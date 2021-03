TRANSPORTE PÚBLICO DA GRANDE ARACAJU CONTINUA NORMALMENTE

02/03/21 - 05:38:57

O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp) informou no início da manhã desta terça-feira (02) que a circulação dos ônibus do transporte coletivo da grande Aracaju continua operando normalmente.

Segundo Setransp, não há informação sobre nenhum incidente até o momento. “Saída dos ônibus acontecendo nesta terça-feira, conforme combinado com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar”, diz a nota.