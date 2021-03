Vereador discute ações de fomento do turismo com o secretário Marlyson Magalhães

Preocupado com o atual cenário do turismo aracajuano, afetado pela pandemia, o vereador de Aracaju, Sgt. Byron Estrelas do Mar (Republicanos), visitou, nesta segunda-feira, 1º, o secretário municipal da Indústria, Comércio e Turismo, Marlysson Magalhães, com o objetivo de discutir as ações voltadas ao fomento do turismo na capital sergipana. Na oportunidade, o parlamentar conheceu parte das ações do planejamento estratégico da pasta e pediu que seja dada prioridade aos projetos que beneficiem diretamente os agentes que dependem do setor.

Durante a reunião, foram analisadas ações que estimulem o turismo nos quatro cantos da capital, a exemplo da Orla da Atalaia, Orla Pôr do Sol, Viral, Orlinha do Bairro Industrial, Rua de São João, Mercado Central.

Entre as solicitações feitas pelo vereador, está o cumprimento da Lei Municipal 4930 de 18 de setembro de 2017, que dispõe das práticas regulamentadas do guia turístico. Segundo o vereador, há reclamações por parte da classe referentes a possíveis exercícios da profissão de forma irregular, uma vez que algumas empresas trazem guias de outros municípios e não contratam os guias aracajuanos, indo contra as recomendações da lei municipal.

“Precisamos fomentar o turismo aracajuano e valorizar aqueles profissionais que se dedicam ao setor, principalmente os guias turísticos que são responsáveis por proporcionar momentos inesquecíveis a quem chega a nossa cidade e contribuam para que o turista retorne à capital sergipana. Precisamos que a lei seja cumprida e que os guias da nossa cidade sejam contratados pelas empresas que fazem excursões para Aracaju”, pontuou Byron.

Retorno dos passeios de tototós

Outra indicação feita pelo sargento diz respeito à articulação de iniciativas turísticas que fortaleçam os passeios pelo rio Sergipe, envolvendo os condutores de tototós e valorizando a prática considerada histórica e cultural na capital.

“Os passeios pelo rio Sergipe sempre foram muito bem quistos pelo sergipano e turista que vem de fora. É muito bom poder fazer um passeio nos tototós apreciando as belezas da nossa cidade. Com o estímulo dessa prática, estamos levando renda e emprego para pais e mães de famílias que serão beneficiados diretamente”, frisou.

Ampliação do Praia para Todos

Byron lembrou do sucesso do programa “Praia para Todos”, que garante acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida que desejam ir ao mar. Atualmente, a iniciativa é realizada na Praia de Anuana. O vereador pediu o apoio da Semitc para ampliar o programa para a Orla da Atalaia, um dos principais cartões postais de Aracaju que recebe milhares de turistas durante todo o ano, inclusive pessoas que fazem parte do grupo que é atendido pelo programa.

“A ideia é que o programa seja ampliado para a Orla, justamente porque é um local onde muitas pessoas visitam. Como a faixa de areia é muito grande, o programa proporcionará o acesso ao mar de acesso ao mar às pessoas que têm dificuldade de locomoção. Será um ganho muito positivo”, avaliou.

