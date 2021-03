Vereador manifesta preocupação diante do descumprimento das medidas para combater a covid-19

02/03/21 - 13:13:06

O Vereador Ricardo Vasconcelos (REDE) usou hoje, terça-feira, 02 de março, o Pequeno Expediente da Câmara Municipal de Aracaju para manifestar a sua preocupação com o agravamento da pandemia. O parlamentar alertou que tem recebido alguns vídeos de bares da nossa cidade com denúncias de aglomeração. E que, se continuar dessa forma, não tem dúvida de que o Governo do Estado e a Prefeitura terão que endurecer as medidas restritivas. Lamentou ainda que, se isso ocorrer, muitos comerciantes irão pagar um alto preço por conta da imprudência de outros.

Afirmou Ricardo: “São bares em que as pessoas não estão obedecendo as regras sanitárias. Vivem entupidos de pessoas sem máscaras e muito próximas umas das outras. Estamos vendo a superlotação dos nossos hospitais e parece que uma parte da nossa população mantém-se indiferente. Dessa forma, não resta alternativa senão aumentar as fiscalizações e endurecer as medidas restritivas já adotadas”. O vereador fez um apelo aos comerciantes e à população que tentem evitar aglomerações e que entendam o momento delicado pelo qual passamos, em defesa da vida e da economia.

Outro ponto mencionado por Ricardo é a alta taxa de absenteísmo, ou seja, o não comparecimento dos profissionais da área de saúde, majoritariamente oriundos da iniciativa privada, à vacinação previamente agendada. O índice chegou a 52%.

“Além de uma série de problemas que já temos como falta de insumos e falta de vacina, nós ainda temos profissionais da saúde que não estão comparecendo para serem imunizados. Não podemos tratar a pandemia dessa forma. Nós nos manifestamos aqui com preocupação com os nossos comerciantes e com a nossa economia, mas nós temos que ter a real noção das nossas responsabilidades. Precisamos fazer a nossa parte e uma parcela da sociedade não está fazendo.”, finalizou o parlamentar.

Assessoria de Comunicação & Marketing

Gabinete Vereador Ricardo Vasconcelos