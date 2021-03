VEREADORA EMÍLIA CORRÊA É LÍDER DA OPOSIÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

02/03/21 - 09:23:01

Durante entrevista à uma rádio local, em primeira mão, a vereadora Emília Corrêa (Patriota) informou que será a líder da Oposição na Câmara Municipal de Aracaju (CMA). De acordo com a parlamentar, a indicação e definição se deu após diálogos com os integrantes da bancada na Casa, e, decisão conjunta.

As lideranças da Oposição terão agora a mesma relevância no papel institucional que lhes cabe, sendo instrumentos importantes no debate e resistência no Legislativo. “A nossa preocupação é garantir a unidade do grupo, bem como, o desenvolvimento de um bom trabalho na defesa dos aracajuanos (as), além da manutenção da pegada da oposição ao prefeito Edvaldo Nogueira”, enfatizou Emília.

O rodízio ficará ainda, sendo feito anualmente, entre os vereadores do partido Cidadania; Ricardo Marques e Sheyla Galba respectivamente.

Por Andrea Lima