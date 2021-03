Acadêmicos de Arquitetura realizam mapeamento de patrimônio histórico

A pandemia no novo coronavírus modificou a rotina acadêmica e de pesquisa. No entanto, o Núcleo de Projetos, pesquisa e extensão em Arquitetura e Urbanismo (NUPPE) adaptou a rotina e realizou, em 2020, levantamento e mapeamento de ações solidárias voltadas para atendimento a populações vulneráveis e mapeamento do Patrimônio Histórico e Cultural Arquitetônico em Aracaju.

De acordo com Lygia Carvalho, coordenadora do NUPPE, o trabalho é realizado por meio de levantamento realizado em pesquisa de Iniciação Científica feita por estudantes do curso.

“Esse mapeamento está disponível para livre consulta de toda a população através do google maps, com o intuito de auxiliar quem necessite de ajuda e também que queria ajudar. Essa atividade se recebeu o nome de “Cartografia das Ações Solidárias. Em 2020.2, demos continuidade a essa atividade e também iniciamos mapeamento do Patrimônio Histórico e Cultural Arquitetônico em Aracaju”.

Banco de dados

Além do mapeamento, o Núcleo também criou um banco de dados para pesquisa virtual dos conteúdos e trabalhos produzidos nas disciplinas de Arquitetura e Urbanismo.

“O objetivo é proporcionar um ambiente virtual de pesquisa para os estudantes. Também realizamos pesquisas e produção de conteúdo virtual através de lives e postagens em nossas redes sociais com conteúdo relevante para a sociedade relacionado a arquitetura e urbanismo (@nuppeunit)”.

Questionada sobre o impacto do trabalho do NUPPE em um ano pandêmico, Lygia Carvalho defendeu que as ações realizadas foram fundamentais para estreitar laços com os alunos.

“Ampliamos os nossos contatos com o público externo. Pudemos oferecer a população sergipana mapeamentos para livre consulta, em uma plataforma de fácil acesso e manuseio”.

NUPPE

Espaço acadêmico dos Departamentos de Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores da Universidade Tiradentes (UNIT) destinado às atividades de pesquisa e extensão acadêmica. Dessa forma, se apresenta não somente como agente na elaboração de projetos de edificações ou de intervenções urbanas, mas também como um ambiente de produção de conhecimento, pesquisa e integração entre os diversos segmentos do ensino da Arquitetura e do Urbanismo e do Design de Interiores.

“É o lugar para onde os estudantes podem trazer suas ideias (tanto de pesquisa quanto de extensão), onde podem se encontrar e dialogar, estreitar laços. A sala do NUPPE, no bloco B, é um lugar de encontro, diálogo e vivências múltiplas de Arquitetura e Urbanismo”.

Perspectivas

Para este ano, o planejamento do NUPPE é realizar a Jornada Acadêmica.

“Nossa intenção é fortalecer os canais de encontros e criação de laços, mesmo a distância, e mantermos firmes nossa atuação através da criação de cartografias com informações relevantes e para livre acesso da população sergipana”.

