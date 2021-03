BANDIDOS FORTEMENTE ARMADOS EXPLODEM AGÊNCIA DO BB EM PACATUBA

03/03/21 - 05:55:23

Bandidos fortemente armados explodiram na madrugada desta quarta-feira (03) a agência do Banco do Brasil no município de Pacatuba.

A agência ficou praticamente destruída e as informações são de que pelo menos seis assaltantes, usando armas de grosso calibre chegaram à cidade em um veículo de cor vermelha, colocaram a dinamite, explodiram o caixa e fugiram tomando rumo ignorado.

Populares contam que ouviram disparos de arma de fogo, mas não há registro de feridos. Já a viatura da PM foi atingida por vários tiros.

Logo em seguida o veículo dos marginais foi encontrado incendiado nas proximidades da saída do município.

Foto redes sociais