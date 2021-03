Deputado Ibrain Monteiro luta por mudanças sobre a PEC da Polícia Penal









03/03/21 - 14:21:48

Na manhã desta quarta-feira, 03, o deputado estadual Ibrain de Valmir (PSC), participou de mais uma Sessão Extraordinária Remota da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), para acrescentar mais servidores nas mudanças com a PEC da Polícia Penal.

Em debate, Ibrain de Valmir usou a tribuna para solicitar a inclusão dos agentes penitenciários, que estão há mais de 14 anos exercendo a profissão, aos benefícios da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Federal de criação das polícias penais, federal, estadual e distrital. “Quero pedir ao Governo do Estado que inclua os antigos agentes penitenciários, os que estão atuando há mais de 14 anos, para que eles possam ter o mesmo direito que os futuros agentes penais vão ter com a aprovação da PEC que o Governo do Estado de Sergipe está enviando para esta Casa”, pontuou o deputado.

Com a aprovação da PEC, o preenchimento do quadro de servidores da Polícia Penal será feito por meio de concurso público e por transformação dos atuais cargos de carreira de Agente de Segurança Penitenciária, de Agente Auxiliar de Segurança Penitenciária, de Guarda de Segurança do Sistema Prisional, dos cargos isolados e dos cargos equivalentes.

Alice Fernandes- Ascom