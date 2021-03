ESTUDO PIONEIRO PERMITIRÁ AVALIAR A EFETIVIDADE DE VACINAS APLICADAS EM SE









Dentro do cenário vacinal, o município de Capela atingiu números importantes. 96,1% dos profissionais de saúde e 96% dos idosos previstos na primeira fase de vacinação (acima de 90 anos) já receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19.

Diante disso, a cidade, localizada a 75km de Sergipe, sediará um estudo inédito, realizado através de uma parceria entre a Universidade Federal de Sergipe, com o objetivo de atestar a eficiência das vacinas desenvolvidas pela Sinovac, fabricada no Brasil pelo Instituto Butantan e Astrazeneca/Oxford, fabricada no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz).

Segundo o professor Dr. Lysandro Borges, coordenador da Força-tarefa Covid-19, o estudo é pioneiro.

“Vamos testar a diferença entre as duas vacinas com relação às pessoas que foram vacinadas. Qual é a melhor vacina nesse caso e qual confere o maior grau de imunidade para a população. É um estudo pioneiro”, explicou.

Ainda de acordo com Lysandro, o estudo só é possível graças à parceria com a Prefeitura do Município. “Nos alegra muito, ter uma prefeita que confia na ciência e sabe que só a ciência poderá nos salvar”, ressaltou.

Para Silvany Mamlak, prefeita do município, o estudo é importante pois estabelece um novo parâmetro para a imunização da população.

“Esse estudo é importante por proporcionar a confiança necessária no processo de imunização, ao mesmo tempo que reforça a credibilidade do processo científico no combate à Covid-19”, afirmou.

Além disso, Silvany compreende que, com um estudo local, associado à liberação de Estados e municípios para a compra de vacinas, será possível dar celeridade ao processo de imunização. Dessa forma, será possível entender qual vacina é mais eficiente para que possamos garantir que a imunização seja ampla e universal para a população não apenas de Capela, mas de todo o Estado.

