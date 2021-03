Governo leva água para consumo humano e dessedentação animal a povoado de Carira









Cerca de 180 moradores do povoado Bezerra serão beneficiados com a perfuração de três poços

Com chuvas de verão abaixo da média neste início de ano em Sergipe, a água obtida em poços se torna ainda mais necessária para quem vive no campo. Para garantir o abastecimento, a Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro) executa diversas ações em comunidades do interior do estado, a exemplo do povoado Bezerra, no município de Carira, no Agreste Sergipano, onde cerca de 180 moradores foram beneficiados. Na localidade, as equipes da companhia fizeram a regularização do abastecimento de água potável, com a limpeza e recuperação do bombeamento de um poço com dessalinizador – instalado através do Programa Água Doce – além de bombear outros dois novos poços para uso doméstico e dessedentação animal.

Com o valor de R$ 14.628,49, o investimento do Governo de Sergipe na localidade vem de recursos próprios da Cohidro e de convênio entre a companhia e a Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seias). Do montante de recursos investidos no povoado Bezerra desde janeiro, R$ 4.233,52 foram referentes à troca da bomba que transporta a água para o sistema de abastecimento do Programa Água Doce, que garante água potável para o consumo humano. A aquisição da peça de reposição foi viabilizada com recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Funcep), através do convênio com a Seias, como ressalta o diretor-presidente da Cohidro, Paulo Sobral.

“É um termo de cooperação técnica de crédito orçamentário na ordem de R$ 1 milhão. Assim, foi possível à Cohidro adquirir equipamentos e peças necessários ao trabalho da Dipoços [Divisão de Instalação de Poços], tanto para a instalação de sistemas em poços novos quanto para recuperação e manutenção dos antigos. Vale destacar, ainda, que a manutenção técnica em poços acontece através de outra parceria, que temos com a Sedurbs [Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade], executora das 29 unidades do Programa Água Doce, em Sergipe”, explicou Paulo Sobral.

Nascido e criado no povoado Bezerra, Raimundo Lins trabalha com a criação de gado e ovelhas e utiliza a água do poço do Programa Água Doce para consumo próprio. Ele contou que, antes de chegar o sistema de abastecimento com dessalinizador, era necessário fazer grandes deslocamentos para conseguir água potável. “Água é vida! Era um pouco sofrido o sufoco que passamos sem água. Tínhamos que ir buscar água de caminhão ou charrete, pegando dos riachos, quando tinha. Era uma luta. Agora, com a ajuda da tecnologia, melhorou 100%, como a gente sonhava!”, afirmou o produtor rural.

Para atender as demais necessidades da comunidade, a Gerência de Perfuração da Cohidro também fez limpeza e bombeamento em mais dois novos poços perfurados, além do poço do Programa Água Doce, como explica o diretor de Infraestrutura Hídrica da Cohidro, Carlos Alberto. “A água dessalinizada do poço do Programa Água Doce é exclusiva para beber e preparar alimentos. Já as águas sem potabilidade dos outros dois poços são destinadas ao uso nas residências e para o gado beber. Dando esse suporte nas duas frentes, essa população de quase 40 famílias fica com todas as suas necessidades assistidas. Podendo contar com isso, esses agricultores e pecuaristas garantem a produção de alimentos que atendem ao campo e à cidade”, refletiu o diretor de Infraestrutura Hídrica da Cohidro.

Morador do povoado Bezerra desde criança, o senhor Gilson de Andrade trabalha com a agricultura e criação de animais. O produtor rural relatou que a água vinda dos poços e que serve para o uso da casa é tão importante quanto a água dessalinizada usada para beber. “A bomba ficou ótima, ficou 100%. Perfeito! Quando não tinha essa água, era bem difícil. Não tinha como a pessoa se manter. Hoje, aqui, são muitas famílias que dependem dessa água, que é essencial para nós”, afirmou Gilson de Andrade.

