Hemose registra mais de 1,8 mil doações de sangue em fevereiro









03/03/21 - 14:42:18

Durante o mês de fevereiro o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) registrou 2.414 atendimentos com 1.833 doações de sangue efetivadas. Após a coleta, testes e análises sorológicas, o sangue passa por um processo de fracionamento que resulta em diferentes componentes sanguíneos como, plaquetas, hemácias, plasma e crio, destinados ao atendimento transfusional de pacientes na rede hospitalar do Estado.

Conforme dados estatísticos do sistema Hemovida, as colaborações ao serviço vêm de três tipos de doações: reposição, doador fidelizado e campanhas promovidas por grupos parceiros do Hemose. Em fevereiro o órgão recepcionou as seguintes ações: Eternos Heróis de Malhador, grupo de Cruz das Graças em Nossa Senhora Aparecida, Escola Seraph de Boquim, Igreja Jesus Cristo, Jusama Aracaju, Escola Grau Técnico, Escola Kuality de Nossa Senhora das Dores, doadores que trabalham na saúde em Capela, Conselho de Economia e o grupo Superação de Poço Verde.

Segundo a gerente de Ações Estratégicas e assistente social, Rozeli Dantas, as campanhas organizadas por parceiros solidários comprometidos com projetos e iniciativas de cidadania têm como finalidade contribuir com a manutenção dos estoques de todos os grupos sanguíneos, O, A, B e AB, fator Rh positivo e negativo.

“A sociedade e as instituições de modo geral, estão mais atentas aos pedidos e as divulgações sobre a importância do serviço. A necessidade de manter o atendimento de pacientes desperta o interesse de voluntários que mobilizam suas redes de amigos e nos procuram para organizar as campanhas para doação de sangue”, explicou a gerente.

Segundo a assistente social, nesse momento de enfrentamento a pandemia da Covid-19 o trabalho segue incansável em busca de novos parceiros dispostos em apoiar a causa. “Buscamos fidelizar novos doadores para manter os estoques equilibrados. O homem pode doar a cada 2 ou 3 meses e a mulher a cada 3 ou 4 meses”, destacou.

Agendamento

O Hemocentro de Sergipe disponibiliza para o público os serviços de agendamento para campanhas de doação de sangue e o cadastro de medula óssea. Para realizar as solicitações basta entrar em contato com o Serviço de Captação de Doadores, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 17h. Mais informações através dos telefones: (79) 3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174.

Fotos: ASCOM/SES