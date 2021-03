JUÍZO AUXILIAR DE EXECUÇÃO ESTIMULA CONCILIAÇÕES E CELEBRA ACORDOS

03/03/21 - 09:01:31

O Juízo Auxiliar de Execução (JAE) do TRT da 20ª Região, estimulando o princípio da solução consensual entre as partes, realizou, no dia 26/2/2021, 28 audiências em processos contra o Instituto Brasileiro de Gestão Pública (IBGP), a Viação Progresso e a Samarsa.

Ao todo, foram conciliados 85,71% dos processos, liberando R$ 281.047,78 em créditos para os exequentes.

As audiências, que aconteceram de forma telepresencial, contaram com a participação do juiz Carlos João de Gois Júnior e de advogados dos executados e dos exequentes, além dos servidores do JAE, todos conectados de forma remota, conforme determinação da Presidência do TRT da 20ª Região.

