LIDERANÇA DO PTB EM SERGIPE FORMALIZA A ALA JOVEM DO PARTIDO NO ESTADO E CAPITAL









03/03/21 - 13:43:32

Nesta terça-feira, 02, o Deputado Estadual e presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em Sergipe, Rodrigo Valadares, reuniu-se com o vice-presidente estadual, professor Valdélio Silva, para formalizar a ala jovem do partido no Estado e município de Aracaju.

Seguindo o indicativo da sua executiva nacional, a ala passou a ser chamada de Juventude Trabalhista Cristã Conservadora – JTCC e será presidida pelos jovens Ricardo Valadares, em Sergipe, e Júnior Lima em Aracaju.

Rodrigo Valadares destacou que a ala jovem do PTB segue cada vez mais forte e, agora, com novos reforços. Já para Valdélio, este é o início de “um novo ciclo dessa que é considerada a maior Juventude Partidária do Estado”.

A reunião ocorreu na sede do Partido em Aracaju e contou ainda com os diversos membros que compõem o JTCC. Para o deputado e presidente estadual do PTB, é satisfatório ver a crescente presença dos jovens na política.

“Podemos notar que cada vez mais cresce a formação da consciência política no jovem e isso é muito importante. Fico extremamente feliz em fazer parte dessa juventude que se interessa em saber mais desse processo político, seguindo bons exemplos, com valores e princípios éticos. Somos a construção do futuro”, concluiu.

Por Assessoria de Imprensa