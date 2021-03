MARINHA ABRE 960 VAGAS PARA A ADMISSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS

03/03/21 - 10:12:55

Inscrições vão até o dia 26 de março de 202

Estão abertas, até o dia 26/03/21, as inscrições do Concurso de Admissão às turmas I e II de 2022 do Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. As inscrições para as 960 vagas estarão abertas até 26 de março e poderão ser realizadas pelo site www.marinha.mil.br/cgcfn, no menu “Concursos para o CFN” ou presencialmente, nos endereços listados no edital.

As vagas são reservadas a candidatos do sexo masculino, com 18anos completos e menos de 22 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro 2022, e que tenham completado o nível médio ou curso equivalente, em estabelecimento de ensino reconhecido oficialmente.

O valor da taxa de inscrição é de R$25,00.

A primeira etapa do processo seletivo consiste em exame de escolaridade, com provas de Português e Matemática, em data a ser divulgada posteriormente no site. Os aprovados na etapa inicial passarão ainda por verificação de dados biográficos e de documentos, inspeção de saúde e teste de aptidão física de ingresso. Durante o curso o aluno tem direito a soldo mensal bruto a partir de R$1.765,00, uniforme, alimentação e assistências médica,odontológica, psicológica, social e religiosa.

