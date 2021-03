Pacatuba: Secretária de Saúde expõe na Câmara de Vereadores situação sobre a COVID-19

03/03/21 - 08:26:30

A sessão da Câmara de Vereadores de Pacatuba nesta terça-feira, 02, teve a participação da Secretária de Saúde, Maria Menezes, que apresentou aos representantes do legislativo os dados atualizados da Covid-19, no município. Segundo ela, o número de casos vem aumentando e a população precisa tomar ainda mais cuidado para barrar a disseminação do vírus.

Na sessão ordinária, a gestora de saúde expôs de forma detalhada as ações realizadas pela Prefeitura e os números atualizados da pandemia. Em Pacatuba, os registros mostram 481 casos confirmados, 453 curados e 14 óbitos. O maior índice de contaminação está sendo na zona rural do município. Durante a explanação, Maria Menezes pediu a colaboração dos pacatubenses.

“Os índices em Pacatuba vem aumentando, assim como em todo o Estado. Por isso, a população precisa tomar todos os cuidados para reduzir a contaminação. Percebemos que a população tem relaxado, mas a pandemia ainda não acabou. Ainda não é recomendável a realização de festas e as aglomerações devem ser evitadas. As pessoas precisam ficar em casa, sair somente em caso de necessidade, sempre utilizando a máscara e higienizando as mãos com frequência, seja com água e sabão ou álcool a 70%. O distanciamento social também é de extrema importância”, disse a secretária.

Após a explanação, os vereadores tiraram algumas dúvidas, parabenizaram a secretária pelo trabalho desenvolvido e por levar informações tão importantes à casa do povo. É muito importante que os vereadores tenham todos os dados atualizados sobre as ações de enfrentamento à covid-19. Dessa forma, poderemos fiscalizar e deixar a população informada. Então, só nos resta agradecer à secretária Maria Menezes e dizer que a casa do povo está sempre de portas abertas”, destacou a Presidente da Câmara de Vereadores, Leilane Quitério.

ASCOM CMP