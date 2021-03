Polícia Civil divulga a última imagem em vida de transexual localizada na Coroa do Meio, na capital sergioana









03/03/21 - 12:11:50

A Polícia Civil divulgou, nesta quarta-feira, 3, imagens da última pessoa que esteve com a transexual Natasha dos Santos, no bairro Coroa do Meio. O corpo da vítima foi localizado na manhã do dia 8 de fevereiro. As investigações estão sendo conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com a delegada Thereza Simony, o corpo da transexual foi encontrado em um terreno baldio, na avenida Mário Jorge Menezes. “A partir desse momento, o DHPP iniciou as investigações e ouviu pessoas no sentido de elucidar o crime. Também obtivemos imagens das imediações do local”, citou.

Nas imagens das câmeras de segurança, a vítima é vista caminhando ao lado de um rapaz, que levava uma bicicleta. A Polícia Civil pede que informações que levem à identificação e à localização da última pessoa que esteve com a vítima, e que podem ajudar na elucidação do crime, sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Informações e foto SSP