“Precisamos que a vacina e o auxílio emergencial sejam prioridade”, cobra Daniel

03/03/21 - 07:43:51

Ainda com um dos menores percentuais de vacinação da sua população – ainda menos que 4% -, o deputado federal João Daniel (PT/SE) ressaltou a necessidade de aumentar a oferta de vacinas no Brasil diante da necessidade de vacinar a população contra a Covid-19. Para ele, o Congresso Nacional não pode esperar as decisões do governo Jair Bolsonaro, pois ele é contra a saúde pública e não governa para o povo. “Precisamos exigir que a vacina esteja como prioridade, que o auxílio emergencial não baixe do valor de R$ 600. Esta é a meta para salvar vidas e cuidar do povo brasileiro”, frisou o parlamentar.

Segundo João Daniel, o governo Bolsonaro entregou a área econômica para o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o sistema financeiro. “Ele mesmo admite que não domina a área econômica, desde antes da eleição. Está aí, novamente hoje, um novo aumento no preço dos combustíveis”, observou. O deputado afirmou que, infelizmente, a Petrobras está a serviço da minoria dos acionistas ricos, principalmente os que moram fora do país. “A Petrobras, o petróleo e estas riquezas são do povo brasileiro!”, afirmou.

João Daniel ressaltou que é preciso que o presidente da Câmara, Artur Maia, e do Senado, Rodrigo Pacheco, coloquem na agenda de votação das Casas a emergência para a aprovação do auxílio emergencial, sem diminuir o valor de R$ 600. “E não podemos aceitar o “empurra-empurra” contra a saúde pública e a ciência que vive fazendo Bolsonaro sobre a pandemia”, completou

Solidariedade

Em seu discurso, João Daniel também se solidarizou com os familiares em luto por todos os mais de 255 mil brasileiros e brasileiras vítimas da Covid no Brasil e registrou que, ontem, Sergipe perdeu mais um trabalhador da Saúde, Geovânio Matos, 59 anos, servidor público do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), que foi mais uma vítima da Covid. “Não podemos aceitar essa situação e precisamos de medidas urgentes”, declarou.

Ceasa

O deputado João Daniel, durante seu pronunciamento, também parabenizou o governo do estado de Sergipe – junto com a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) -, que inaugurou na última quinta-feira, e ele esteve presente, um dos mais importantes centros de abastecimento do Nordeste, na cidade de Itabaiana, investimento de R$ 38 milhões para aquela cidade e toda região de Sergipe e do Nordeste. “Parabéns ao governo do estado por esta obra importante, feita com recursos do Proinvest, planejado ainda no governo do saudoso ex-governador Marcelo Déda e agora inaugurado. Parabéns a toda equipe envolvida e, em especial, a população de Itabaiana” disse.

Por Edjane Oliveira