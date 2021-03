Responsabilidade social e com o colaborador marcam o ano de 2020 na Sergas

03/03/21 - 06:29:31

Com a pandemia da Covid-19, empresa preza pela segurança dos seus funcionários e contribuiu, ao longo do ano, com campanhas de solidariedade

Com a responsabilidade de contribuir para o Estado além do âmbito comercial, a Sergas atuou ao longo do ano de 2020 com uma série de práticas sociais e com responsabilidade com os seus colaboradores. No ano marcado pelas dificuldades da pandemia da Covid-19, a empresa se preocupou em manter boa relação com a sociedade sergipana, indo muito além dos negócios do gás natural. Entre as ações que merecem destaque está o apoio aos projetos sociais mantidos pelas instituições Legião Feminina de Educação e Combate ao Câncer (LFECC) e Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição (SAME).

Em outubro de 2020 a Sergas lançou internamente uma campanha de incentivo à doação de sangue pelos seus colaboradores no Hemocentro de Sergipe. Intitulada “Salvando Vidas”, a ação obteve boa adesão por parte dos trabalhadores que se sensibilizaram com a necessidade de doação devido às baixas no estoque de todos os tipos sanguíneos, agravado com a pandemia da COVID-19.

Já em dezembro a Companhia, junto com seus colaboradores, organizou uma campanha de coleta de alimentos e materiais de higiene, beneficiando instituições filantrópicas na capital e no interior sergipano. Ao todo, foram doadas 2,3 toneladas de alimentos e materiais de higiene. Os alimentos foram destinados à Casa de Acolhimento Lar Dulce Lar, em Aracaju, e ao Lions Club Josilda de Melo Dantas, em Maruim. Os itens de higiene, por sua vez, foram divididos entre quatro instituições especializadas no cuidado de animais abandonados: Fraternidade Pet ONG, ADASFA e ONG Anjos, localizadas em Aracaju, e Meu Coração Tem Quatro Patinhas, da Barra dos Coqueiros.

Entre os colaboradores, durante o pico da pandemia, foi adotado o regime de teletrabalho (home office) visando proteger a vida e a saúde dos funcionários, bem como garantir condições para um trabalho eficiente e seguro. O uso da tecnologia existente na Sergas serviu para que a companhia não sofresse efeito de continuidade nas suas rotinas de trabalho, sendo importante meio difusor de informação e de aproximação entre os funcionários.

É preciso destacar ainda outra prática constante na Sergas, que é a sustentabilidade ambiental em seus processos de trabalho, contratação e aquisição. Em 2020, por meio da coleta seletiva, a empresa destinou mais de 200 kg de material para reciclagem, tais como papel, plástico e papelão, e adotou práticas para a redução de consumo dos recursos naturais.

O diretor-presidente da Sergas, Valmor Barbosa, avalia o trabalho social desempenhado pela companhia e seus colaboradores como parte fundamental do resultado obtido em 2020. “Nossa atuação vai além do trabalho do dia a dia, buscando o fornecimento gás natural. Sabemos da nossa responsabilidade social e procuramos, junto com nossos colaboradores, auxiliar instituições sérias e que cuidam de pessoas em vulnerabilidade social”, pontua.