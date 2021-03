Sead realiza nessa sexta-feira novo leilão de bens móveis inservíveis









03/03/21 - 13:10:13

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), realiza na próxima sexta-feira, 05 de março, o I Leilão de Bens Móveis Inservíveis a Administração Pública 2021. Os bens a serem leiloados estão à disposição dos interessados para visitação até essa quinta-feira, dia 04, das 08 às 12h, por agendamento, nos telefones e locais indicados no edital.

O superintendente de Gestão do Patrimônio do Estado (SUPAT), Wedson Andrade Nunes, afirma que o pregão irá ocorrer apenas na modalidade online e terá início às 10h. Revela que a alienação será realizada exclusivamente online no site do leiloeiro público oficial, Carlos Vinícius de Carvalho Mascarenhas, regularmente inscrito na Junta Comercial de Sergipe (Jucese), sob a matrícula no 11/2007.

Wedson lembra que no último leilão de bens móveis inservíveis realizados em 2020 pelo Estado, através da Sead, fora arrecadado R$ 1.965.778,11 e que existe uma expectativa de arrecadação em torno de R$ 500.000.00 neste primeiro leilão de 2021.

Como participar

Qualquer pessoa interessada poderá dar lances e arrematar no leilão, desde que esteja devidamente credenciada no site www.rjleiloes.com.br. O período para credenciamento é até 48 horas antes do início do certame.

Bens em leilão

Dentre os bens móveis e permanentes disponíveis para arrematação está uma Aeronave Helicóptero, modelo RSG H269C-1, avaliada em R$ 100.000,00; veículos de locomoção, como carros e motocicletas e materiais diversos como ares-condicionados, impressoras, cadeiras, micro-ondas, entre outros. Todos os bens à disposição estão avaliados em R$ 458.145,00.

Toda e qualquer dúvida sobre o leilão poderá ser dirimida através dos seguintes canais: com o leiloeiro pelo telefone (79) 99978-5089 ou e-mail, carlos.mascarenhas@icloud.com; e na Sead pelo telefone: (79) 3226-2256, das 8h às 12h. O edital poderá ser consultado pela internet, nos endereços www.rjleiloes.com.br e www.sead.se.gov.br.