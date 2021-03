Sergipe recebe mais 26 mil doses Coronavac para vacinar idosos de 78 a 79 anos de idade









03/03/21 - 12:50:40

Mais 26 mil doses de vacina contra o novo coronavírus chegaram a Sergipe na madrugada desta quarta-feira, 03, e será destinada à vacinação de idosos com 78 e 79 anos de idade. As doses seguem nesta quinta-feira, 4, para os 75 municípios sergipanos, ampliando dessa forma a faixa de idosos que iniciaram o processo de imunização contra a Covid-19.

Cada município receberá inicialmente o número de doses correspondente à estimativa populacional do Censo 2010 para esta faixa de idade, quantitativo que poderá ser ajustado para mais ou para menos de acordo com o cadastro próprio que os municípios estão realizando para aferir o número real de idosos a partir dos 60 anos.

De acordo com a enfermeira do Programa Estadual de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Ana Beatriz Lira, os cadastros feitos pelos municípios são enviados à Secretaria de Estado da Saúde, que faz a conferência dos números com o Censo 2010. “Assim, podemos fazer os ajustes no envio das doses para que nenhum idoso, de nenhuma faixa etária já contemplada, fique sem a vacina. É importante lembrar que estamos utilizando dados de mais de uma década”, reforçou a enfermeira.

Foto: Flávia Pacheco