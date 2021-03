Shopping Jardins homenageia as mulheres com a campanha ‘Dona da sua história’

03/03/21 - 10:44:51

Na sexta-feira, 5 de março, o happy hour na Praça de Alimentação Jardins será ao som da boa música do saxofonista Henrique Costa

Dona do seu conhecimento, do seu negócio e da sua mudança, a mulher contemporânea é protagonista da sua própria história. E para lembrar a sociedade que toda mulher tem o direito de estar onde almejar, de vestir o que quiser e de fazer o que desejar, o Shopping Jardins promove a campanha ‘Dona da sua história’.

Durante o mês de março, o empreendimento localizado na zona Sul de Aracaju (SE), compartilha histórias e conteúdos inspiradores em suas redes sociais e apresenta, em sua plataforma de compras online, uma seleção de itens especiais para celebrar a feminilidade e presentear as pessoas queridas. Acessando o aplicativo (Android ou iOS) ou o site shoppingjardinsonline.com.br, a população também tem a oportunidade de efetuar doações para a Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Avosos), contribuindo assim com o relevante trabalho da instituição.

E mais uma vez, a tecnologia ajuda as pessoas que pretendem se autopresentear ou agraciar as mulheres importantes de sua vida. Ao comprar pela internet através do Shopping Jardins Online, é possível optar pela entrega já no endereço de destino. Com a ferramenta “Presente”, é só indicar o nome e o endereço da homenageada e enviar o item sem qualquer identificação de preço.

A plataforma de marketplace dispõe de mais de 4 mil itens de diversos segmentos, como moda, acessórios, calçados, underwear, joias, moda praia, tecnologia, literatura e gastronomia, que agradam a mulheres de todas as idades e estilos. É possível incluir itens de diferentes lojas em um único pedido e o prazo de entrega é estimado em uma hora para as refeições e de até um dia útil para os produtos. O canal atende a todos os bairros de Aracaju e o frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$ 75.

Happy hour

Celebrando o mês da mulher, na próxima sexta-feira, 5 de março, o Shopping Jardins agracia os visitantes com a boa música do saxofonista Henrique Costa. A partir das 17h, o músico embala o cair da noite na Praça de Alimentação Jardins. O acesso será gratuito.

E para acolher o público com segurança, o empreendimento adota mais de 40 protocolos sanitários. É importante que todos se atentem ao uso obrigatório da máscara durante a permanência no shopping, higienização das mãos, sinalizações de distanciamento social e limite de acesso aos espaços.

Foto: Divulgação