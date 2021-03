TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE ADOTA O TRABALHO REMOTO









03/03/21 - 11:16:05

Após a sessão plenária da última quinta-feira (25 de fevereiro), os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) se reuniram, com a presença do Ministério Público Eleitoral, para analisar o quadro de aumento da contaminação pela COVID-19 no Estado, posto que a equipe médica do TRE-SE recomendou a suspensão das atividades presenciais por conta dos recentes índices apresentados.

Depois de consultar autoridades sanitárias estaduais, o presidente do TRE-SE, desembargador Roberto Porto, e a vice-presidente e corregedora, desembargadora Iolanda Guimarães, decidiram que fosse adotado o trabalho remoto pelo Tribunal, sem prejuízo de a Justiça Eleitoral continuar prestando os serviços de sua competência. A medida começa a valer a partir de 4 de março de 20121.

Acesse aqui o ato oficial: a Portaria Conjunta 3/2021, contendo as correspondentes orientações.

Da assessoria