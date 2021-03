Utilizando a tecnologia de inteligência artificial, RioMar Aracaju amplia o atendimento virtual

03/03/21 - 08:33:24

Sempre preocupado em atender com excelência, o RioMar Aracaju ampliou ainda mais o relacionamento com o cliente através da tecnologia de chatbot, recurso que permite um suporte melhor e mais rápido a quem necessita de informações sobre os serviços oferecidos pelo shopping.

Para tornar mais prático o acesso às pesquisas como horário de funcionamento, contato e localização de lojas, eventos, novidades, compras online ou orientações, o cliente conta a Mara – atendente virtual, que oferece suporte de 24 horas por dia, todos os dias da semana, no site do empreendimento (www.riomararacaju.com.br) e no Facebook (RioMar Aracaju).

Agora, esse atendimento foi estendido para o Whatsapp pelo (79) 2104-9750. Sempre que for acionada, a ferramenta vai direcionar o cliente ao menu operacional, para que a opção desejada seja escolhida.

Surgiu uma dúvida ou precisa de uma informação? Manda uma mensagem para a Mara, pois ela está pronta para ajudar!

Da assessoria

Foto Arte divulgação