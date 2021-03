Vereador Sávio visita mais uma instituição da rede municipal de ensino









03/03/21 - 15:49:43

Mais uma instituição escolar recebeu a visita do vereador de Aracaju Sávio Neto de Vardo (PSC). Desta vez, foi a Escola Municipal de Ensino Fundamental Otília de Araújo Macedo, localizada no bairro 18 do Forte, zona norte da cidade.

Acolhido pela diretora da EMEF, a professora Silvânia Nogueira, o vereador Sávio conheceu as dependências do espaço que foi alugado pela prefeitura para que as crianças não deixassem de ser atendidas. “Hoje, viemos conhecer de perto mais uma escola e atender as solicitações da direção. A escola funciona num espaço com poucos recursos, onde não oferece grande comodidade para os alunos. É urgente a intervenção da prefeitura para a construção de uma nova escola na localidade”, solicitou Sávio.

Segundo o vereador, existe um espaço apropriado para a construção de uma nova escola. “Existe um espaço aqui no bairro que, há mais de 20 anos, está sem movimentação e atividade. Ali funcionava um mercado e hoje pode ser utilizado para a edificação de uma instituição digna para esses alunos. Levarei a demanda ao prefeito e vamos buscar recursos para isso”, assegurou o parlamentar.

“Sabemos dos esforços que a secretaria de educação e a prefeitura têm feito, principalmente, nesse tempo pandêmico. E nós precisamos ajudar no que for necessário, inclusive, levando as necessidades que verificamos”, explicou Sávio.

Além disso, o vereador falou da importância de uma creche na região. “Outra demanda que vou apresentar é a construção de uma creche aqui no bairro. É necessário para que as mães ou responsáveis deixem seus filhos. Tenho certeza que o nosso prefeito Edvaldo vai acolher com sensibilidade os nossos pedidos”, disse.

Sávio continuará a cumprir a agenda “Por Aracaju”, visitando diversas outras comunidades escolares, objetivando a busca em sanar os problemas existentes.

Por Marcos Simões