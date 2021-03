Campanha de adoção consciente acontece neste sábado, no RioMar Aracaju









04/03/21 - 09:02:43

RioMar Aracaju realiza, neste sábado, 6 de março, mais uma campanha de adoção consciente. A ação tem como objetivo encontrar um lar para cães e gatos abandonados

Em parceria com a Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis (Adasfa), o RioMar Aracaju irá promover mais uma campanha Adoção de Estimação. A ação do bem, que visa encontrar um novo lar e um tutor amoroso para cães e gatos que foram resgatados das ruas ou abandonados nas instituições, acontecerá no sábado, dia 6 de março, na entrada do edifício-garagem, próximo ao posto de lavagem DryUp, das 16h às 19h.

Nesta edição, 20 animais, entre cães e gatos, filhotes e adultos, serão beneficiados pela ação. Para realização da campanha, o RioMar Aracaju irá obedecer aos protocolos de biossegurança, com aferição de temperatura, entrada com limite de pessoas, marcação no piso estabelecendo o distanciamento social e disponibilização de álcool em gel.

Todos os animais para adoção são vacinados, vermifugados e os adultos, ainda, castrados. Para adotar, o tutor precisa ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e assinar termo de responsabilidade.

A Adasfa aceita doações de ração para cães e gatos, arroz para cães, remédios, material de limpeza e hospitalar, além de toalhas e lençóis usados.

No dia da ação, os novos tutores irão receber um mimo para o amigo de quatro patas da Padaria Pet RioMar, loja instalada no segundo piso, próximo ao Cinemark, que apoia a campanha. Já quem apresentar o folder da loja, que será distribuído entre os visitantes da campanha, receberá 10% de desconto na compra de produtos na loja do RioMar.

Serviço

O quê? Campanha Adoção de Estimação

Quando? Sábado, dia 6 de março, das 16h às 19h

Onde? Entrada do edifício-garagem, próximo ao posto de lavagem DryUp, no RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – bairro Coroa do Meio

Instituição parceira? Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis (Adasfa)

Apoio? Padaria Pet

Acesso? Gratuito

Da assessoria

Fotos Divulgação