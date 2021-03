Ciclista rosarense Leuza Maria é homenageada no dia internacional da Mulher









04/03/21 - 05:23:11

Gratidão por ter dado tantas alegrias à população rosarense no ciclismo e ver reconhecido seu trabalho esportivo pela professora Adriana Xavier.

No próximo domingo dia 07, acontecerá no município de Rosário do Catete, o primeiro passeio ciclístico em homenagem à Leuza Maria, pelas alegrias que o povo rosarense teve com sua participação no esporte.

” A minha intenção é homenagear essa mulher guerreira e ciclista que destacou o nome da nossa cidade, por participar de eventos ciclísticos e que hoje precisa do carinho e do respeito do povo de Rosário, pela sua trajetória que não pode ser esquecida”, frisou a idealizadora do evento, Adriana Xavier.

Por Patrícia França