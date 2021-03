Conheça Mi 11, o celular Xiaomi que vendeu 1 milhão de unidades em 21 dias. Smartphone chinês tem ficha técnica avançada e câmera de 108 MP

Para quem é mais exigente com a ficha técnica do celular, o Mi 11 promete dar conta do recado. Isso porque traz componentes como o processador Snapdragon 888 (octa-core até 2,84 GHz), o mais avançado da Qualcomm no momento. Há ainda 8 GB de memória RAM para suportar diversas tarefas ao mesmo tempo.

Guardar arquivos, como fotos e vídeos, e instalar aplicativos também não devem ser um problema, pois o Mi 11 tem versões com 128 GB e 256 GB de espaço interno. No entanto, vale ressaltar que não há entrada para cartão de memória microSD – mesma tendência vista no Galaxy S21 e em todos os iPhones.

Bateria

Xiaomi Mi 11 tem carregamento rápido e bateria de alta capacidade — Foto: Divulgação/Xiaomi

Com capacidade de 4.600 mAh, a bateria do dispositivo da Xiaomi conta com vantagens interessantes, como o carregamento rápido de 55 Watts, por exemplo. De acordo com a marca chinesa, são 45 minutos até carregar 100% usando cabo. Também é possível usar recarga sem fio d 50 Watts.

Sistema Android e recursos de software

Com a interface da marca (MIUI), Mi 11 sai de fábrica com Android 11 — Foto: Divulgação/Xiaomi

O Xiaomi Mi 11 sai de fábrica com o sistema Android 11, rodando a interface da marca, MIUI 12. Quanto à conectividade, o acessório tem Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e suporta Internet 5G, que deve chegar às capitais brasileiras em 2022. Enquanto isso, é possível usar 3G ou 4G normalmente. Vale destacar ainda que o modelo tem suporte para dois chips.

Para o desbloqueio de tela, o usuário pode escolher entre o leitor de impressão digital, embutido no display, ou o reconhecimento facial via Inteligência Artificial (AI). O Mi 11 tem ainda suporte ao Google Pay para pagamentos por aproximação, sem precisar de cartão. Além disso, o aparelho tem duas saídas de áudio com assinatura Harman Kardon para um som imersivo e ideal para a reprodução de conteúdo como músicas, vídeos e jogos.

Preço e disponibilidade

Mi 11 ainda não tem previsão de lançamento no mercado brasileiro — Foto: Divulgação/Xiaomi

Lançado no mercado global em fevereiro de 2021, o Xiaomi Mi 11 não tem previsão de chegar oficialmente ao Brasil. No site internacional da fabricante, os preços do celular variam entre US$ 936,25 e US$ 1.035. Em conversão direta e sem considerar impostos nacionais, esses valores representam aproximadamente R$ 5.400 e R$ 6.000.

Ficha técnica do Xiaomi Mi 11