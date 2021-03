“Estamos vivendo uma tragédia sanitária no país”, adverte a vereadora Linda Brasil









04/03/21 - 11:56:23

Na manhã desta quinta-feira, 4, a vereadora Linda Brasil (PSOL), divulgou na sessão dados alarmantes sobre a situação da pandemia no Brasil, e em Aracaju. Analisou o drástico aumento acelerado em um ano, desde que apareceram os primeiros casos da Covid-19 em Aracaju.

“No dia 10 de março de 2020 a prefeitura divulgou que Aracaju tinha 2 casos suspeitos e 25 sendo monitorados. Hoje, 04 de março, quase um ano depois do início da pandemia em nossa cidade, já são 77.412 casos confirmados e 1.101 pessoas que perderam a vida. Aracaju acumula 1/3 das mortes de todo o estado e a taxa de ocupação dos leitos de enfermarias municipais é de 73,6%.”, informa.

A parlamentar acrescenta que o Brasil registrou 1.840 mortes em 24h, batendo um novo recorde de óbitos no país, contabilizando mais de 259 mil vidas perdidas. “ Essas vidas que poderiam ter sido salvas se não tivéssemos um genocida sentado na cadeira da presidência. É preciso combater essa ideia absurda de que vivemos um novo normal! Na verdade, estamos vivendo o pior momento da pandemia.”, avalia Linda.

A vereadora reflete que a postura negacionista que tem sido difundida, principalmente pelo governo federal, aliado aos interesses dos empresários, contribuíram para o aprofundamento do contágio. “Os cientistas avisaram, mas os governos e os empresários preferiram negar e deixar morrer.

O povo organizado, as casas legislativas e as estruturas democráticas precisam agir ou mais pessoas vão morrer.”, destaca.

A parlamentar ainda chama a atenção sobre a situação dos transportes públicos que continuam superlotados, expondo ainda mais os/as trabalhadores/as. O comércio em pleno funcionamento e a previsão para o retorno das aulas em 18 dias. Esse tipo de medida estimula uma política de morte! “O prefeito precisa voltar atrás nessa decisão e priorizar a vida da população.”, exige Linda.

Linda Brasil solicita que a Secretaria de Saúde informe o perfil social das pessoas que estão indo à óbito, vítimas da Covid-19, é preciso divulgar a raça, idade, gênero e o bairro onde moravam. A vereadora também coloca que estão ocorrendo problemas nos processos de vacinação.

“A Prefeitura tinha divulgado que a partir da última segunda-feira a vacinação estaria disponível nas 40 unidades de saúde do município. Mas populares denunciam na imprensa, desde terça-feira, que na UBS Mazze Lucas, do Santos Dumont as vacinas ainda não chegaram. Acabei de receber fotos que mostram os idosos aglomerados lá, aguardando a vacinação, mas já foi informado que não tem dose.”, denuncia.

Fonte e foto assessoria