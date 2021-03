FAESE: Feira Agropecuária é adiada para o segundo semestre









A 9ª Feira Agropecuária do Estado de Sergipe – FAESE estava prevista para acontecer de 22 a 28 de março, no Parque de Exposições de Aracaju e foi adiada para o segundo semestre em virtude da pandemia do coronavírus.

O evento foi adiado com data a ser definida conforme as orientações das autoridades sanitárias e Decretos Estadual e Municipal. A Feira Agropecuária é o maior evento pecuário do estado e conta uma programação de palestras, oficinas, leilões, julgamentos e comercialização de animais.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe –Faese, Ivan Sobral, afirma que os grandes eventos foram adiados ou cancelados por medida de segurança dos expositores, funcionários e visitantes.

“A 9ª Faese acontece tradicionalmente no mês de março e foi adiada para o segundo semestre por uma medida de respeito e prevenção. As exposições possuem um grande impacto econômico e cultural. É uma vitrine para os produtores e movimenta a economia local. O evento tem uma previsão de negócios na ordem de R$ 5 milhões”, afirma Ivan.

Sealba Show

A 1ª edição do Sealba AgroShow também foi adiada por medida preventiva de segurança e saúde. O evento está previsto para acontecer em Aracaju, próximo ano, e será a maior vitrine da agricultura reunindo os estados de Alagoas,

