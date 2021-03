GOVERNO DO ESTADO PROMOVE TESTAGEM DA COVID-19 NOS MUNICÍPIOS SERGIPANOS









04/03/21 - 14:47:01

O governo do estado realiza nesta quinta-feira, 04, em Pacatuba, a testagem da Covid-19 com o objetivo de identificar novos infectados e aferir a transmissibilidade do vírus naquele município que tem registrado alta na taxa de óbitos. Outros nove municípios também receberão a mesma ação que é feita em parceria com as gestões municipais e a Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Até a manhã desta quinta-feira foram distribuídas 200 senhas pela Secretaria de Saúde de Pacatuba, mas o município está preparado para realizar 400 testes. Cada cidadão fará o teste rápido e o RT-PCR, segundo informou a secretária municipal de saúde de Pacatuba, Maria Silva Menezes, acrescentando que a UFS precisa de 383 para pesquisas.

O representante do comitê científico da UFS, professor Lysandro Borges, considera de extrema importância fazer a triangulação para compreender o que está acontecendo nos 10 municípios que apresentam uma crescente no número de óbitos.

O município de Pacatuba registrou nos últimos meses queda na testagem da Covid-19 junto com outros municípios, mas a secretária municipal de saúde, Maria Silva Menezes, creditou a causa a não adesão da população aos testes. “Nós temos uma unidade exclusiva para a testagem da Codiv-19, a oferta é diária, mas as pessoas estão resistentes a fazer os exames”, declarou.

Na parceria, à Secretaria de Estado da Saúde cabe fornecer os insumos e o processamento dos exames pelo Laboratório Central de Sergipe, enquanto a UFS fica com a tarefa de coletar as amostras e os municípios com a logística e mobilização da população.

A testagem continua nesta sexta-feira, 5, em Pinhão; no sábado, 6, em Itaporanga; na segunda, 8, Malhador; na terça, 9, Frei Paulo, na quarta, 10, Pirambu; na quinta, 11, Amparo do São Francisco; na sexta, 12, General Maynard; no sábado 13, Maruim e na terça-feira, 16, em São Francisco.

Foto: Ascom da SMS de Pacatuba

Ascom/SES