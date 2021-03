Jucese, Fames E Sebrae realizarão evento sobre a desburocratização do registro empresarial









04/03/21 - 15:25:50

A Junta Comercial de Sergipe (JUCESE), a Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) e o SEBRAE SERGIPE realizarão, em parceria, o evento “Desburocratização do Registro Empresarial”, que ocorrerá no dia 8 de março, às 9h, no auditório da FAMES.

Neste primeiro momento, o debate será voltado exclusivamente para os municípios que não integram o Portal da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM). São eles: Brejo Grande, Carira, Frei Paulo, Gracho Cardoso, Itabi, Malhador, Pedra Mole, Pinhão, Poço Redondo, Porto da Folha, Santana do São Francisco e São Miguel do Aleixo.

O encontro tem o objetivo de esclarecer alguns pontos sobre a desburocratização do registro empresarial, como a integração ao REDESIM e ao Portal Agiliza, visando dar celeridade aos trâmites processuais referentes à viabilidade de localização realizada por cada prefeitura.

POR ASCOM/JUCESE