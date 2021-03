Município de General Maynard da continuidade à vacinação contra a Covid-19









04/03/21 - 16:09:04

Na última terça-feira, 2, a Prefeitura de General Maynard, por meio da equipe de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, deu continuidade a vacinação contra a Covid-19. Nesta etapa, foram aplicadas as primeiras doses do grupo prioritário de idosos com idades entre 80 e 89 anos.

“Agradecer primeiramente a Deus e depois vocês que vieram aplicar essa injeção, que eu já estava ansiosa. Eu via na televisão e pergunta a Deus se essa vacina chegaria. Enfim chegou”, agradeceu entusiasmada Dona Carmelita Andrade, de 89 anos.

Dona Maria José, de 81 anos também ficou animada com a primeira dose da vacina. “Eu estava esperando. Quando eu via na televisão que já estava vacinando nos idosos de 80 anos eu pensava: tomara que chegue aqui. Eu tenho 81 anos e chegar a essa idade já é uma glória”, disse.

Idosos acima de 90 anos já haviam recebido a primeira dose da vacina e aguardam o intervalo necessário para a aplicação da segunda dose.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde de General Maynard, até o momento, foram imunizados 77 profissionais de saúde contra o novo coronavírus e 8 aguardam a segunda dose.

POR ASCOM