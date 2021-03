Prefeitura de Aracaju anuncia vacinação contra a Covid-19 durante o fim de semana









04/03/21 - 09:17:35

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), anunciou a ampliação da faixa etária de idosos a serem vacinados e de pontos de vacinação contra a Covid-19. O prefeito diz que essa atualização do cronograma de vacinação ocorre por conta do recebimento de novas doses.

A partir desta quinta-feira (4), idosos a partir de 78 anos poderão ser vacinados em Aracaju e a capital terá ações de vacinação durante este fim de semana. A ampliação foi possível após a chegada de 26 mil vacinas para o estado.

O drive-thru no Parque Governador Augusto Franco e cinco unidades básicas de saúde (UBS) funcionarão das 8h às 17h neste sábado (6) e domingo (7). Ainda segundo ele, cerca de 80% da primeira dose já foi aplicada.

Também sobre vacinação, a prefeitura de Aracaju iniciou essa semana outra fase de vacinação de idosos, sobretudo na faixa etária entre 80 a 89 anos, seja nas 40 unidades básicas de saúde do município, ou mesmo pelo sistema de drive-thru, implantado no parque da Sementeira. A vacinação acontece normalmente seguindo os protocolos do Ministério da Saúde, segundo a secretária municipal de Aracaju, Waneska Barbosa.