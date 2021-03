Rafa Kalimann se diverte em sua mansão no Rio de Janeiro: ‘Primeiro dia curtindo’. Ex-BBB abriu as portas de sua casa e compartilhou momentos de farra com os cachorros e na piscina









O Rio de Janeiro é o novo endereço da mineira Rafa Kalimann. A mais nova atriz contratada da Globo acaba de se mudar para uma mansão de dois andares na cidade. Nesta quarta-feira, 3/3, a vice-campeã do BBB20 compartilhou momentos divertidos com seus pets no lar doce lar carioca.

“Vivendo na casa nova. Foi a primeira vez que dormi aqui, que entrei na piscina…”, contou em suas redes. Rafa Kalimann mostra primeiro dia em sua mansão no Rio de Janeiro — Foto: Reprodução/Instagram Rafa também mostrou detalhes da decoração, como uma mesa de totó em uma das salas, um anexo à beira da piscina e uma enorme área externa. Na parte interna, escadarias com portas de correr, além de segundo andar com teto de vidro para garantir a entrada de luz natural. Namorada do cantor e compositor Daniel Caon, ex-Casa de Vidro, ela disse em post recente que vai manter a chácara de Goiânia e o apartamento de São Paulo. “Luna, Alfredo, Troy e Angel também virão. A chácara de Goiânia vai reformar e o apto de SP vai continuar.. E não para aí…”. Rafa Kalimann mostra detalhes de sua mansão no Rio de Janeiro — Foto: Reprodução/Instagram Rafa Kalimann mostra detalhes de sua mansão no Rio de Janeiro — Foto: Reprodução/Instagram Rafa Kalimann se mudou de mala e cuia, e com seus doguinhos — Foto: Reprodução/Instagram Por Gshow — Rio de Janeiro

04/03/21 - 02:07:18