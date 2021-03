SERGAS informa problema em válvula em rede localizada no Santa Maria









04/03/21 - 10:20:19

A SERGAS vem a público informar aos clientes e à sociedade em geral que no dia de hoje, ao realizar uma atividade de manutenção em uma válvula de rede localizada no bairro Santa Maria, foi ocasionado um dano na rede e consequente interrupção temporária do fornecimento para alguns usuários da região, que já foram devidamente comunicados.

A equipe plantonista de manutenção está no local providenciando os reparos e o reestabelecimento do fornecimento de Gás Natural aos usuários afetados.

Previsão de normalização do fornecimento às 11:00h. Informações: 3243-8500.

Fonte e foto assessoria

