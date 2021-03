SUSPENSO ATENDIMENTO NA DELEGACIA DE TURISMO APÓS POLICIAL TESTAR POSITIVO









04/03/21 - 15:16:35

A Superintendência da Polícia Civil (Supci) suspendeu o atendimento na Delegacia de Turismo (Detur), que fica localizada na Orla de Atalaia, em Aracaju. A medida foi necessária após uma policial testar positivo para Covid-19 e um policial apresentar sintomas da doença. O atendimento foi suspenso nesta quinta-feira, 4.

A unidade policial foi interditada pela Supci para a realização da sanitização do ambiente. As atividades da Detur serão retomadas na próxima segunda-feira, 8. A Polícia Civil orienta que a população não vá à Detur e procure as delegacias mais próximas ou a Central de Flagrantes para o registro de boletins de ocorrência.