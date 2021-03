UNIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS DAS POLÍCIAS CIVIL, MILITAR E BM FORTALECE SEGURANÇA









04/03/21 - 14:58:44

O deputado estadual Capitão Samuel participou na manhã desta quinta-feira (04), da reunião de Unificação dos Movimentos da Segurança Pública, especialmente das polícias civil, militar e bombeiros. Na reunião, estiveram presentes representantes das associações militares, Sinpol e Adepol .

A implantação de uma pauta única a todos os policiais do estado ,se trata da implantação da gratificação de periculosidade no valor de 40% do subsídio a ativos e inativos.

Associações e sindicatos, unidos começaram visitar unidades policiais visando a mobilização da classe.

” Estamos felizes com a união das associações, como também dos sindicatos e iremos iniciar um movimento de comunicar à sociedade e aos policiais sobre essa pauta, além de lutarmos para chegar a aprovação do poder legislativo com a Vitória dos nossos amigos da Polícia”, comentou o capitão Samuel.